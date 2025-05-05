Орбан объяснил решение пойти на конфликт с Зеленским исходящей от него угрозой
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 5 мая, что пошел на конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы в его заявлениях.
Он уточнил, что в словах украинского лидера он увидел неприкрытую опасность, связанную с опросом венгров о принятии Киева в Евросоюз, добавила «Газета.Ru».
«В международной политике это может быть истолковано только как серьезная угроза, а венграм нельзя угрожать, и мы не можем мириться с такими угрозам», — сказал Орбан в видео, опубликованном на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter), объясняя свое решение вступить в открытый конфликт.
Орбан 4 мая заявил, что позиция Венгрия по вступлению Украины в Евросоюз будет зависеть от мнения венгерского народа, а не определяться киевскими политиками. Таким образом он ответил Зеленскому, который осудил блокировку премьер-министром членства украинской стороны в ЕС, назвав его действия «крайне опасными» для блока.
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 10 марта сообщил, что венгерское правительство всё еще считает вступление Украины в ЕС опасным, однако готово представлять на международной арене любую позицию своих граждан по этому вопросу.
Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.