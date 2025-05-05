Активисты приклеили себя к мосту в Варшаве
Экоактивисты из движения Ostatnie Pokolenie приклеили свои ладони к проезжей части Понятовского моста в Варшаве. Об этом 5 мая сообщила польская радиостанция RMF FM.
«Мост пришлось полностью отключить от движения», — сообщалось в эфире.
Уточняется, что изначально активисты собрались на Силезско-Домбровском мосту, заблокировав движение транспорта через переправу. Позже они перешли на Понятовский мост, к которому и приклеились, уточняет «Газета.Ru».
Активисты требовали от польский властей увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру, ввести единый проездной билет, а также организовать встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
1 марта в Берлине экологические активисты движения «Новое поколение» облили синей краской витрину магазина электромобилей компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску. По данным издания, протестующие выступали против Маска и его позиции.