Реклама
Прямой эфир
Мир
В зоне СВО ликвидировали воевавшего за ВСУ сына финского политика
Мир
США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
Мир
Президенты РФ и Монголии проведут двустороннюю встречу
Мир
СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ
Армия
Средства ПВО уничтожили девять дронов над Курской и Белгородской областями
Общество
В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
Мир
В минздраве хуситов сообщили о ранении свыше 20 человек при ударах по Эль-Ходейде
Мир
Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины
Общество
В Петербурге приостановили показы спектаклей Боярского
Общество
Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Мир
На Украине обнесли Верховную раду колючей проволокой
Мир
СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Мир
Трамп высоко оценил решение РФ объявить трехдневное перемирие на Украине
Мир
Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Мир
В США начнут выплачивать $1 тыс. нелегалам за добровольный выезд из страны
Мир
Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Мир
Активисты приклеили себя к мосту в Варшаве

Активисты приклеили себя к мосту в Варшаве

0
EN
Фото: Natalia Godek
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Экоактивисты из движения Ostatnie Pokolenie приклеили свои ладони к проезжей части Понятовского моста в Варшаве. Об этом 5 мая сообщила польская радиостанция RMF FM.

«Мост пришлось полностью отключить от движения», — сообщалось в эфире.

Уточняется, что изначально активисты собрались на Силезско-Домбровском мосту, заблокировав движение транспорта через переправу. Позже они перешли на Понятовский мост, к которому и приклеились, уточняет «Газета.Ru».

Активисты требовали от польский властей увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру, ввести единый проездной билет, а также организовать встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Ушла с молотками: сколько времени потребуется для реставрации картины Веласкеса
Вместо «Венеры с зеркалом» повесили «Мертвого солдата» неизвестного итальянского художника

1 марта в Берлине экологические активисты движения «Новое поколение» облили синей краской витрину магазина электромобилей компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску. По данным издания, протестующие выступали против Маска и его позиции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025