На Украине обнесли Верховную раду колючей проволокой

В Киеве здание Верховной рады и прилегающую к ней территорию оградили колючей проволокой. Об этом 5 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Сети показали огражденную колючей проволокой Верховную раду», — следует из сообщения в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах виден забор 1,5 м в высоту из колючей проволоки. Он ограждает всю территорию Верховной рады.

Кроме того, как сообщает издание, после введения военного положения на Украине вход на территорию главных правительственных зданий в столице запрещен. Доступ также заблокирован в здание парламента, правительства и офиса главы государства Владимира Зеленского.

30 апреля в Киеве прошел митинг с требованием установить четкие сроки службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Помимо этого, сообщалось, что в этот же день на площади Независимости начался митинг в поддержку пропавших без вести, в котором приняло участие несколько сотен человек.