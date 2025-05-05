Бойцы специальной военной операции (СВО) в музейном комплексе «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» поделились своими впечатлениями о подготовке к параду Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая в Москве.

«Никогда ранее не участвовал, очень хотелось, тем более в юбилейную годовщину Великой Победы, самому оказаться вот именно на параде, еще со знаменем определили идти», — отметил кавалер ордена Мужества Владимир Смирнов.

Герой России Вячеслав Потышев рассказал о своих достижениях на фронте, за которые был удостоен государственной награды.

«Звезду Героя России получил за общий вклад, общую работу с беспилотниками, уничтожение большого количества техники», — сообщил военный.

Потышев также рассказал о чувствах, которые испытал, узнав, что будет участвовать в параде Победы в Москве. Это известие стало для него настоящим шоком — он не мог поверить, что сможет пройти по Красной площади.

Участники СВО добавили, что их родные и близкие гордятся ими и обязательно будут следить за парадом Победы 9 мая.

Главный парад страны, посвященный 80-летию Победы, традиционно состоится в Москве на Красной площади. К мероприятию присоединится ряд иностранных лидеров, среди которых президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Лула да Силва.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. Он также считает, что у России есть не просто союзники, а государства, которые близки ей по духу и идеологии.