В МВД Дагестана рассказали о состоянии пострадавшего при перестрелке полицейского
Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 5 мая сообщило МВД по Дагестану.
«Сейчас 26-летний Мурад в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — указано в Telegram-канале ведомства.
В республиканском МВД уточнили, что полицейский был тяжело ранен при перестрелке. Затем один из нападавших атаковал его с ножом. Вступив в схватку, сотрудник правоохранительных органов смог нейтрализовать преступника, завладев его оружием.
Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двоих нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.