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В МВД Дагестана рассказали о состоянии пострадавшего при перестрелке полицейского

МВД Дагестана: один полицейский находится в тяжелом состоянии после перестрелки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один из полицейских, пострадавших в результате нападения в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом 5 мая сообщило МВД по Дагестану.

«Сейчас 26-летний Мурад в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — указано в Telegram-канале ведомства.

В республиканском МВД уточнили, что полицейский был тяжело ранен при перестрелке. Затем один из нападавших атаковал его с ножом. Вступив в схватку, сотрудник правоохранительных органов смог нейтрализовать преступника, завладев его оружием.

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В больницы доставлены пять пострадавших, госпитализирован и сам нападавший

Перестрелка в Махачкале произошла ранее в этот день. Позже в Главном управлении МВД по Республике Дагестан сообщили о ликвидации двоих нападавших. В результате инцидента пострадали семь человек, также погибли двое полицейских, еще двое получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь работников правоохранительных органов.

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