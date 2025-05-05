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В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В московском метро состоялась акция «Синий платочек Победы». Кадры публикуют «Известия».

В ходе мероприятия волонтеры подарили посетителям Московского метрополитена синие платочки, которые символизируют любовь, память и верность. Кроме того, участники акции исполнили песни военных лет и прочли стихотворения. Также выступил детский коллектив с танцем «Яблочко».

Концерт организовали при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Акция — возможность сотрудников Московского метрополитена отдать честь героям Великой Отечественной войны.

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