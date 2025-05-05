В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
В московском метро состоялась акция «Синий платочек Победы». Кадры публикуют «Известия».
В ходе мероприятия волонтеры подарили посетителям Московского метрополитена синие платочки, которые символизируют любовь, память и верность. Кроме того, участники акции исполнили песни военных лет и прочли стихотворения. Также выступил детский коллектив с танцем «Яблочко».
Концерт организовали при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Акция — возможность сотрудников Московского метрополитена отдать честь героям Великой Отечественной войны.
Ранее, 1 мая, стартовала акция «Бессмертный полк на транспорте» в Москве и Московской области, которая продлится до 12 мая. Кроме того, сообщалось, что участники ООД «Бессмертный полк России» и волонтеры планируют раздавать в общественном транспорте георгиевские ленты.