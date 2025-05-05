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Средняя продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К 80 годам приблизилась средняя продолжительность жизни москвичей. Об этом в понедельник, 5 мая, мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Кремле.

«Как результат, развитие экономики, здравоохранения, здорового образа жизни», — приводит слова чиновника агентство городских новостей «Москва».

Показатель этот, по его словам, составит в 2024 году 79,5 года. Он назвал это хорошим европейским и мировым результатом, пишет RT. Собянин при этом отметил, что в России совсем другой климат.

Мэр добавил, что, несмотря на неблагоприятные демографические тенденции, столица сохраняет за собой роль одного из немногих российских регионов, где фиксируется естественный прирост населения, сообщает «Москва 24».

Владимир Путин провел встречу с Собяниным и отметил хорошие показатели развития Москвы. Мэр, в свою очередь, доложил президенту, что в 2024 году в Москве завершилась масштабная программа по реконструкции поликлиник, а в течение ближайших 3–4 лет в планах обновить и стационарные учреждения, отмечает Life.ru.

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В конце апреля ученый-пульмонолог, член-корреспондент РАН Кирилл Зыков в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что ключ к долголетию лежит в осознанной профилактике. Он отметил, что если век назад люди в среднем жили до 46–48 лет, то сейчас этот показатель приближается к 76–78 годам. В Японии средняя продолжительность жизни составляет около 84 лет. Это результат достижений медицины и социальных условий, сообщает 360.ru.

В начале апреля невролог Екатерина Демьяновская раскрыла секреты активного долголетия для мозга. По ее словам, замедлить возрастные изменения и сохранить остроту ума даже в пожилом возрасте реально. Для этого необходимо придерживаться правильного питания, не пренебрегать физической активностью и читать как можно больше.

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