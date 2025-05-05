Почти 2,5 тыс. деревьев упало в Московской области из-за непогоды, в 101 населенном пункте с населением более 800 человек продолжают восстановление электроснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в понедельник, 5 мая.

«Зафиксировано падение 2 тыс. 478 деревьев в 19 муниципальных образованиях. С последствиями непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники Московской областной системы РСЧС», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что в настоящее время подмосковные спасатели проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, а также обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, которые остались без электроснабжения, передает НСН. Сотрудники государственного пожарного надзора также осуществляют дежурство на социально значимых объектах, находящихся без электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, пишет РИАМО.

ГУ МЧС России по Московской области контролирует процесс ликвидации последствий непогоды, передает ИА Регнум.

Накануне 360.ru сообщал, что энергетики группы «Россети» работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 26 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения на фоне непогоды. Он отметил, что были зафиксированы аномальные для начала мая мокрый снег и ветер.