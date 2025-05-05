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Почти 2,5 тыс. деревьев упало в Московской области из-за непогоды

МЧС: почти 2,5 тыс. деревьев упало в Подмосковье из-за непогоды
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Фото: МЧС России
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Почти 2,5 тыс. деревьев упало в Московской области из-за непогоды, в 101 населенном пункте с населением более 800 человек продолжают восстановление электроснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону в понедельник, 5 мая.

«Зафиксировано падение 2 тыс. 478 деревьев в 19 муниципальных образованиях. С последствиями непогоды продолжают бороться 557 человек и 186 единиц техники Московской областной системы РСЧС», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что в настоящее время подмосковные спасатели проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, а также обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, которые остались без электроснабжения, передает НСН. Сотрудники государственного пожарного надзора также осуществляют дежурство на социально значимых объектах, находящихся без электроэнергии.

В ведомстве подчеркнули, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, пишет РИАМО.

ГУ МЧС России по Московской области контролирует процесс ликвидации последствий непогоды, передает ИА Регнум.

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Накануне 360.ru сообщал, что энергетики группы «Россети» работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 26 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения на фоне непогоды. Он отметил, что были зафиксированы аномальные для начала мая мокрый снег и ветер.

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