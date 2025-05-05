Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аун Хлайн приедет с визитом в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина и посетит Парад Победы в Москве. Об этом 5 мая проинформировал местный государственный вещатель Myanmar Radio and Television (MRTV).
«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлайн посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в публикации.
По информации государственного вещателя, в рамках визита премьер-министр Мьянмы планирует встретиться с лидерами государств, которые приедут на праздник. Вместе с Хлайном в РФ приедут члены государственного административного совета Мьянмы, а также ряд высокопоставленных чиновников.
Парад, посвященный 80-летию Победы, традиционно пройдет в Москве на Красной площади. В нем примут участие иностранные лидеры различных государств, в их число вошли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин и глава Бразилии Лула да Силва.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. Он также считает, что у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.