Политолог оценил вероятность ядерных ударов со стороны Индии и Пакистана

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов оценил в понедельник, 5 мая, вероятность применения Индией и Пакистаном, между которыми сейчас нарастает эскалация, оружия массового поражения.

«Это ядерные державы. У них есть ядерные бомбы, 10–15–20 штук с каждой стороны, но я не думаю, что дойдет до ядерного удара. Это будет какая-то приграничная стычка, война, но угроза ядерных ударов будет сохраняться», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей, сообщает 360.ru. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар 29 апреля заявил о намерении Индии совершить атаки на страну в течение 24–36 часов, передает НСН. В тот же день на границе двух стран произошли перестрелки между индийскими и пакистанскими военными, они не прекращаются уже несколько дней.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 мая обсудил во время телефонных переговоров со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром обострение индийско-пакистанских отношений, передает RT. В разговоре российский министр подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации между двумя странами. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия с большой тревогой следит за конфликтом, передает ИА Регнум.