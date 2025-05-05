Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо указал на отсутствие в ЕС решений проблемы высоких цен на энергоносители
Мир
США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
Общество
Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике
Мир
СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ
Мир
В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025
Общество
В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
Мир
Президент Лаоса посетит РФ и примет участие в праздновании 80-летия Победы
Мир
Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины
Мир
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Общество
Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Общество
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Мир
СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Общество
Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств
Мир
Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Мир
Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге
Сюжет:

СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ

0
EN
Фото: Telegram
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Служба безопасности Украины (СБУ) и государственное бюро расследований (ГБР) задержали комбата, который «обложил данью» боевые выплаты своих подчиненных, получаемые ими якобы за службу на линии соприкосновения. Об этом сообщили 5 мая в Telegram-канале СБУ.

Уточняется, что все подчиненные комбата получали 100 тыс. гривен (около 194 тыс. рублей) якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение месяца и отдавали ему 40 тыс. гривен (более 77 тыс. рублей) каждый. При этом в случае отказа платить комбат угрожал подчиненным реальной отправкой на передовую.

Таким образом только за март 2025 года украинский командир получил 920 тыс. гривен (свыше 1,7 млн рублей). Фигуранта задержали, он подозревается по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Военторг уместен: Украина может понизить возраст призыва в обмен на ракеты
Как Запад толкает восточную страну к демографической трагедии

Это не первый случай поборов командиров воинских частей украинской армии с солдат. Так, 24 апреля украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход рассказала, что некоторые командиры ВСУ собирают деньги с военнослужащих. Их тратят на покупку домов или даже АЗС, где продают украденное у армии топливо.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025