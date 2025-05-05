СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и государственное бюро расследований (ГБР) задержали комбата, который «обложил данью» боевые выплаты своих подчиненных, получаемые ими якобы за службу на линии соприкосновения. Об этом сообщили 5 мая в Telegram-канале СБУ.

Уточняется, что все подчиненные комбата получали 100 тыс. гривен (около 194 тыс. рублей) якобы за пребывание на линии боестолкновения в течение месяца и отдавали ему 40 тыс. гривен (более 77 тыс. рублей) каждый. При этом в случае отказа платить комбат угрожал подчиненным реальной отправкой на передовую.

Таким образом только за март 2025 года украинский командир получил 920 тыс. гривен (свыше 1,7 млн рублей). Фигуранта задержали, он подозревается по ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это не первый случай поборов командиров воинских частей украинской армии с солдат. Так, 24 апреля украинский депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Скороход рассказала, что некоторые командиры ВСУ собирают деньги с военнослужащих. Их тратят на покупку домов или даже АЗС, где продают украденное у армии топливо.