Собянин открыл новую экспозицию в Музее Победы

Новая экспозиция «Путь к Победе» открылась в музейном комплексе на Поклонной горе в Москве. В открытии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова.

На экспозиции представлены реликвии из фонда музея. Например, «Дерево Флерова» — фрагмент осины, в которую вонзился кусок от установки «Катюша», сообщил мэр Москвы в Telegram-канале.

«Уверен, выставка будет интересна всем — взрослым, молодежи и детям. Она станет хорошим подарком москвичам и гостям столицы к 80-летию Великой Победы», — подчеркнул Собянин.

Также к 80-летию Победы в музее впервые с помощью мультимедиа-технологий «оживили» комплекс диорам. Ключевые сражения — за Москву, Сталинградскую, Курскую битвы, штурм Берлина и другие можно посмотреть в динамике.

Для новых экспозиций 100 музеев передали свои реликвии. Среди них — томик Пушкина, пробитый немецким осколком и спасший жизнь будущему ученому Андрею Тимофееву. Также в музее можно увидеть гимнастерку и шлемофон механика-водителя танка Т-34 Александры Ращупкиной, которая сражалась на фронте под мужским именем.