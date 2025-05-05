Политолог усомнилась в победе Симиона на президентских выборах в Румынии

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион вряд ли победит во втором туре президентских выборов. Таким мнением 5 мая с «Известиями» поделилась ведущий научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

По ее словам, большинство избирателей, голосовавших за других кандидатов, во втором туре голосования 18 мая выберут кандидатуру мэра Бухареста Никушора Дана.

Она добавила, что неясно, какую политику Симион может проводить в отношении РФ в случае избрания на пост президента.

«Неизвестно ни о каких положительных отзывах со стороны Симиона о России. То, что он призывает не поставлять оружие на Украину, ни о чем не говорит. Это, возможно, просто чистый популизм для народа», — сказала она.

Также эксперт выразила сомнение в том, что в случае победы Симиону удастся добиться для бывшего независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску должности премьер-министра.

«Румыния является президентско-парламентской республикой. Президент может предлагать кандидатуру, но утверждает ее парламент. По моему убеждению, этот парламент Джорджеску не утвердит, если вдруг так случится, что Симион выиграет выборы», — сказала она.

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов, глава оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони получила 19,17%. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования.

Первый тур повторных выборов в Румынии прошел 4 мая. Во второй тур, который состоится 18 мая, вышел Симион, набравший 40,96% голосов, и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% от общего числа голосов. Симион заявил, что посвящает Джорджеску свою победу в первом туре.

5 мая премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что готов покинуть свой пост в случае выхода Социал-демократической партии (СДП) из правящей коалиции. Ее лидер Крис Антонеску не прошел во второй тур голосования. В тот же день Симион допустил назначение Джорджеску на должность премьер-министра страны в случае своей победы.