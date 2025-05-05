Реклама
Прямой эфир
Мир
Фицо указал на отсутствие в ЕС решений проблемы высоких цен на энергоносители
Мир
США и Израиль нанесли удары по Ходейде в Йемене
Общество
Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике
Мир
СБУ сообщила о задержании обложившего подчиненных данью комбата ВСУ
Мир
В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025
Общество
В московском метро прошла акция «Синий платочек Победы»
Мир
Президент Лаоса посетит РФ и примет участие в праздновании 80-летия Победы
Мир
Сторонники ПЦУ отобрали два храма канонической УПЦ на западе Украины
Мир
Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Общество
Суд приговорил блогера Голдырева к шести годам колонии за изнасилование
Общество
Руководителем ГСУ СК по Подмосковью назначили Ярослава Яковлева
Мир
СМИ сообщили о привлечении украинских мигрантов на лесоповалы в Финляндии
Общество
Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств
Мир
Премьер-министр Мьянмы приедет в РФ и примет участие в параде Победы
Мир
Число погибших при опрокидывании прогулочных судов в КНР возросло до 10
Мир
Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Общество
Житель ХМАО задержан по подозрению в подготовке теракта на железной дороге

Политолог усомнилась в победе Симиона на президентских выборах в Румынии

Политолог Биткова: Симион вряд ли победит во втором туре президентских выборов
0
EN
Фото: TASS/Andreea Alexandru
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лидер оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион вряд ли победит во втором туре президентских выборов. Таким мнением 5 мая с «Известиями» поделилась ведущий научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

По ее словам, большинство избирателей, голосовавших за других кандидатов, во втором туре голосования 18 мая выберут кандидатуру мэра Бухареста Никушора Дана.

Она добавила, что неясно, какую политику Симион может проводить в отношении РФ в случае избрания на пост президента.

«Неизвестно ни о каких положительных отзывах со стороны Симиона о России. То, что он призывает не поставлять оружие на Украину, ни о чем не говорит. Это, возможно, просто чистый популизм для народа», — сказала она.

Также эксперт выразила сомнение в том, что в случае победы Симиону удастся добиться для бывшего независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску должности премьер-министра.

«Румыния является президентско-парламентской республикой. Президент может предлагать кандидатуру, но утверждает ее парламент. По моему убеждению, этот парламент Джорджеску не утвердит, если вдруг так случится, что Симион выиграет выборы», — сказала она.

Гонка по препятствиям: с чего начались новые выборы президента Румынии
Как в современной Европе устраняют политических конкурентов

В ноябре 2024 года в Румынии состоялись президентские выборы. По количеству голосов лидировал Джорджеску с 22,94% голосов, глава оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони получила 19,17%. Второй тур должен был состояться 8 декабря. При этом 6 декабря Конституционный суд (КС) Румынии аннулировал результаты прошедшего голосования.

Первый тур повторных выборов в Румынии прошел 4 мая. Во второй тур, который состоится 18 мая, вышел Симион, набравший 40,96% голосов, и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, получивший 20,99% от общего числа голосов. Симион заявил, что посвящает Джорджеску свою победу в первом туре.

5 мая премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что готов покинуть свой пост в случае выхода Социал-демократической партии (СДП) из правящей коалиции. Ее лидер Крис Антонеску не прошел во второй тур голосования. В тот же день Симион допустил назначение Джорджеску на должность премьер-министра страны в случае своей победы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025