Фицо указал на отсутствие в ЕС решений проблемы высоких цен на энергоносители
Страны Евросоюза (ЕС) не предлагают практических решений проблемы с высокими ценами на энергоносители. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с представителями словацкого автопрома.
«Напротив, настаивая на прекращении поставок энергоносителей с востока, власти ЕС, руководствуясь исключительно политическими соображениями, создают условия для дальнейшего роста цен на газ, что также имеет последствия для роста цен на электроэнергию», — сообщил он на выступлении, которое транслировалось на YouTube-канале SMER.
Он добавил, что в ходе встречи представители автомобильной промышленности Словакии сообщили о нехватке квалифицированных рабочих и о проблемах в сфере переработки промышленных отходов.
Агентство Bloomberg 5 мая сообщило, что Европейская комиссия (ЕК) намерена предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года. Уточняется, что данную меру страны Европы собираются предпринять, из-за того что стремятся разорвать отношения с Россией, которая когда-то была их крупнейшим поставщиком энергоносителей.
В ЕС 17 апреля решили отложить запрет на импорт российского СПГ. Решение было принято из-за сопротивления некоторых правительств и неопределенности относительно альтернативных источников.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 14 апреля заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что этот отказ уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы.