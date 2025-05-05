Эрдоган обсудил по телефону с Трампом Украину, Иран и сектор Газа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил вопросы, касающиеся Украины, Ирана и сектора Газа.
«У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по многим темам, включая конфликт с Россией/Украиной, Сирию, сектор Газа и многое другое. Президент пригласил меня посетить Турцию в будущем, и он также посетит Вашингтон, округ Колумбия», — написал Трамп 5 мая на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что всегда поддерживал хорошие отношения с Эрдоганом, и отметил важное сотрудничество между двумя странами по различным вопросам. Он также выразил надежду на совместную работу с турецким коллегой для разрешения конфликта на Украине.
30 апреля Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает, что объявленное РФ перемирие в дни 80-летия Победы откроет дверь к постоянному миру. Он отметил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом и поддерживает его видение по урегулированию украинского конфликта.