Во втором туре президентских выборов в Румынии сразятся евроскептик и правоцентрист. Разбор

Во второй тур повторного президентского голосования в Румынии вышли лидер оппозиционной партии AUR («Альянс за объединение румын») Джордже Симион (40,87%) и основатель правоцентристского «Союза спасения Румынии», мэр Бухареста Никушор Дан (20,97%). На фоне того, что правящая коалиция не смогла выйти в финал выборов, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку решил уйти в отставку. Чем может обернуться победа Симиона, лидирующего после первого тура, разбирались «Известия».

Почему в Румынии проводят повторные выборы

• В декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов. Он сослался на отчет спецслужб, согласно которому в кампании независимого кандидата Кэлина Джорджеску, одержавшего тогда победу, были зафиксированы нарушения (подробнее об этом разбирательстве мы писали тут). Затем ЦИК Румынии отклонила его кандидатуру на новых выборах президента. В избирательной комиссии объяснили свое решение отсутствием условий для регистрации. Однако есть вероятность, что власти просто хотели устранить популярного правого кандидата.

• Джорджеску знаменит своей критикой Евросоюза. По его мнению, конфликт на Украине — результат манипуляций со стороны американских оборонных компаний. Несмотря на критику США, в самом Вашингтоне к Джорджеску относятся нейтрально, при этом подчеркивая недопустимость гонений на политика. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего выступления на Мюнхенской конференции раскритиковал европейские страны, которые пытаются устранять политических оппонентов (подробно эту речь мы разбирали здесь). Он заметил, что ЕС пренебрегает демократическими принципами, допуская прецедент с Джорджеску.

Как прошел первый тур

• На участки проголосовать пришли 53% граждан. В первом туре победил евроскептик, лидер ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион, набрав 40,87% голосов. При этом за него голосовали не только в Румынии, но и за ее пределами. Так, он получил 77% голосов румын в Италии и 80% — в Испании. Таким образом, у AUR есть шанс победить даже после устранения с политического поля Джорджеску, которого партия поддерживала ранее. На втором месте оказался основатель правоцентристского «Союза спасения Румынии», мэр Бухареста Никушор Дан (20,97%).

• Третье место занял кандидат от правящей коалиции «Румыния, вперед!» Крин Антонеску (20,13%), который признал поражение. На фоне неутешительных результатов премьер страны Марчел Чолаку решил уйти в отставку. Также члены его Социал-демократической партии (СДП) единогласно проголосовали за выход из коалиции.

• Так как никто из политиков не получил более 50% голосов, 18 мая пройдет второй тур выборов. В нем будут участвовать Симион и Дан. Большой отрыв Симиона в первом туре дает ему больше шансов занять пост президента Румынии.

Чем известны Симион и Дан

• Симион поддерживает идею объединения Румынии и Молдовы. За это Кишинев уже несколько раз запрещал ему въезд в страну. Также он не поддерживает Владимира Путина, но при этом выступает категорически против поставок оружия Украине. За это Киев объявил его персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

• Дан баллотируется как независимый кандидат. В прошлом он был лидером «Союза спасения Румынии», который позиционирует себя как проевропейская сила страны. Хотя Дан открыто не поддерживал объединение с Молдовой, его проевропейское видение предполагает тесное сотрудничество между двумя государствами в рамках ЕС. В целом Дан ориентируется на продолжение проевропейского курса.

К чему может привести победа Симиона

• Симион пообещал, что в случае победы на выборах может привести во власть отстраненного Джорджеску. Это может обострить отношения Румынии с ЕС и дестабилизировать восточный фланг НАТО, на котором Украина борется с Россией. При этом группа лидеров-евроскептиков в ЕС, в которую уже входят премьер-министры Венгрии и Словакии, увеличится.

• Если официальные власти Румынии попытаются вновь усомниться в итогах выборов, как это было в конце прошлого года, это может привести к дестабилизации внутриполитической ситуации. После дисквалификации Джорджеску уже проходили митинги в крупных румынских городах. Нынешний значительный отрыв Симиона от других кандидатов на пост президента лишний раз доказывает, что население поддерживает AUR. Кроме того, в США и других неевропейских странах могут прозвучать повторные обвинения в адрес ЕС о нарушении принципов демократии.

• Если же победа AUR во главе с Симионом все-таки будет признана, вероятнее всего, Евросоюз увеличит политическое давление на Румынию. На фоне поддержки Украины, которую уже критикуют правые силы по всей Европе, и ухудшения отношений с США, которые развязывают торговые войны и пытаются действовать обособленно, в Брюсселе всячески пытаются бороться с инакомыслием. Последним результатом такой борьбы стало признание популярной в ФРГ партии «Альтернатива для Германии» экстремистской (подробнее мы писали об этом здесь).

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