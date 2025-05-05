Президент Лаоса посетит РФ и примет участие в праздновании 80-летия Победы

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит праздничные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом 5 мая сообщили в МИД ЛНДР.

«Тхонглун Сисулит во главе делегации высокого уровня ЛНДР посетит РФ с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — говорится в коммюнике МИД республики, текст которого приводит ТАСС.

Уточняется, что Сисулит прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.