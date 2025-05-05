Замглавы ФТС согласилась дать показания только после предъявления доказательств

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Елена Ягодкина, обвиняемая по делу о махинации с акцизными марками, заявила, что даст показания только после того, как сторона обвинения предъявит доказательства. Об этом 5 мая сообщил корреспондент «Известий».

«Более подробные пояснения в части предъявленного обвинения я бы хотела дать уже после того, как сторона обвинения представит доказательства», — сказала Ягодкина, отвечая на вопрос судьи после оглашения обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении Ягодкиной рассматривает Таганский районный суд Москвы, ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Аналогичное преступление вменяется подчиненным Ягодкиной — заместителям начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ.

По версии следствия, дело не связано с должностью, занимаемой Ягодкиной в данный момент. В 2018–2019 годах чиновники выдали акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 млрд рублей.

О задержании Ягодкиной стало известно 26 марта 2024 года. Сообщалось, что после рабочего совещания ее доставили в Следственный комитет РФ, а в ее кабинете прошли обыски. На следующий день следствие ходатайствовало об ее аресте. Ей предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Свою вину Ягодкина не признала.