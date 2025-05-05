Пи Дидди прибыл в суд для отбора присяжных по делу о торговле людьми
Рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Пи Дидди, прибыл в суд для отбора присяжных в рамках уголовного дела, в котором его обвиняют в организации торговли людьми для сексуальной эксплуатации. Об этом 5 мая сообщило агентство Reuters.
«Он прибыл в суд из федеральной тюрьмы в Бруклине <...> в темных очках и темном свитере поверх белой рубашки. Он улыбнулся и обнял своих адвокатов, когда вошел в зал суда окружного судьи США Аруна Субраманяна», — следует из публикации.
Как сообщает издание, окружной судья США Арун Субраманян начнет допрашивать потенциальных кандидатов в присяжные по одному, чтобы сформировать коллегию из 12 человек. Уточняется, что отбор анонимных присяжных завершат к концу недели.
Агентство отмечает, что всего судебные разбирательства продлятся два месяца.
Ранее, 5 февраля, газета The Guardian сообщила о новых исках, поданных на Пи Дидди, в которых обвиняли в сексуальных домогательствах. По одному из дел фигурировал мужчина, которого Комбс принуждал к сексуальным актам в период с 2007 по 2012 год. Кроме того, иски подали также две женщины, которые утверждали, что их накачивали наркотиками и насиловали на вечеринках, организованных Пи Дидди в 1990-х годах.
17 сентября 2024 года рэпера Пи Дидди взяли под стражу в Нью-Йорке по решению суда. Тогда уточнялось, что в 2023 году бывшая девушка Пи Дидди обвинила его в торговле людьми и многолетнем насилии. Помимо этого, Комбсу в день ареста предъявили обвинение в организации проституции и торговле людьми.