В Литве стартовали учения Iron Wolf 2025-I и Storm Defender 2025
В Литве стартовали полевые тактические учения Iron Wolf 2025-I и прибрежные учения Storm Defender 2025. Об этом 5 мая проинформировали Вооруженные силы (ВС) Литвы.
На странице армии балтийской республики в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщается, что в Iron Wolf 2025-I примет участие около 3,7 тыс. военнослужащих НАТО. Во время учений планируется проверить уровень подготовки пехотного батальона имени князя Вайдотаса и 17-й многонациональной боевой группы.
В рамках Storm Defender 2025 служба портовой и береговой обороны будет отрабатывать действия, направленные на обеспечение работы порта при возникновении кризисных ситуаций.
Портал Etaplius 2 мая сообщил, что в Литве в период с 3 по 23 мая состоятся международные военные учения Griffin Lightning 2025. Уточняется, что в ходе учений будет переброшено порядка 30 военных вертолетов производства Германии, в частности ударные вертолеты TIGER, транспортные NH90, тяжелые транспортные CH-53 и легкие многоцелевые EC135.