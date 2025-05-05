Мишустин призвал не забывать о генетике в продовольственной безопасности РФ

В России в обеспечении продовольственной безопасности очень важно не забывать о генетике и семеноводстве. Об этом 5 мая сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, Россия практически достигла самообеспеченности по яблокам к 2028 году и это почти 2,5 млн т.

«Многое сейчас делается для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Но нам нельзя забывать о генетике и семеноводстве. Без сомнения, самые популярные сорта у нас — это «антоновка» и «жигулевское» яблоки. Но нужно, чтобы большинство сортов были российскими», — сказал Мишустин во время поездки в Северную Осетию.

Он также добавил, что в стране был сформирован национальный проект по продовольственной безопасности.

Посол Эквадора в РФ Хуан Фернандо Ольгин Флорес 20 марта заявил, что страна рассчитывает увеличить поставки в РФ тропических фруктов в 2025 году. Отмечалось, что в 2024 году объем эквадорского экспорта в Россию и страны ЕАЭС снизился на 2,14% по сравнению с 2023-м во многом из-за сокращения поставок бананов — они составляли 63% от всей продукции.