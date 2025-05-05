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В Китае умер занимавшийся с 400 учениками репетитор

SCMP: в Китае умер репетитор, занимавшийся с 400 учениками
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Фото: Getty Images/Qin PinLi
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В Китае за несколько дней до своей свадьбы скончался репетитор, который обучал 400 учеников. Об этом 5 мая сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Уточняется, что мужчина вышел на работу 22 апреля в свою компанию и задержался на смене до позднего вечера. Его невеста не смогла связаться с ним и обратилась в полицию. Позже уборщик в офисе компании обнаружил его тело, а врачи подтвердили смерть.

По данным издания, преподавателю было около 20 лет, причиной его смерти стала остановка сердца.

«Бывшие сотрудники сказали, что учитель управлял 400 учениками, отвечал на бесчисленные родительские запросы и регулярно работал более шести дополнительных часов в день», — указано в публикации.

В июле прошлого года в Санкт-Петербурге мужчина пришел устраиваться на работу и неожиданно умер. В какой-то момент сотрудник компании отлучился из кабинета на 10 минут. Вернувшись, специалист обнаружил кандидата лежащим на полу без признаков жизни. На место трагедии прибыли сотрудники скорой помощи, а также правоохранительные органы.

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