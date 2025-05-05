Белорусский кроссовер впервые в году вошел в пятерку лидеров рынка РФ

Кроссовер Belgee X50, который выпускается на заводе «Белджи» в Белоруссии, впервые в 2025 году вошел в пятерку лидеров российского авторынка. Об этом 5 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам 18-й недели текущего года (с 14 по 20 апреля) в РФ реализовали 741 новый X50, что позволило созданной на базе китайской Geely Coolray модели выйти на четвертое место по продажам в России. Кроссовер от Belgee на российском рынке опередил по популярности Chery Tiggo 7 Pro Max (721 ед.), который занял пятую строчку.

На первом месте в рейтинге идет семейство Lada Granta (2460 ед.). Второе и третье место занимают Lada Vesta (1310 ед.) и Haval Jolion (1117 ед.) соответственно.

Всего за отчетный период в РФ было продано 19,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 17% меньше, чем неделей ранее, и на 30% ниже показателя 17-й недели 2024 года, подсчитали аналитики.

Ранее в этот день сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в апреле 2025 года в России составили 101,4 тыс. единиц (учитываются машины в возрасте до трех лет). Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в марте текущего.