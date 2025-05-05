Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток в понедельник, 5 мая, осудил акт вандализма в отношении памятника солдатам Красной армии в селе Нова-Бошаца на западе страны.

«Я лично никогда не забуду, кто нас освободил. И я убежден, что полиция очень быстро расследует этот позорный акт вандализма», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Министр опубликовал фото, где видно, что памятник испачкали краской и нанесли оскорбительную надпись.

Шутай-Эшток подчеркнул, что герои Второй мировой войны не получают должного уважения из-за некоторых СМИ и политиков, которые намеренно искажают историю для достижения политических целей. Он добавил, что советские солдаты заслуживают почтения и благодарности за то, что освободили Словакию и дали жителям республики возможность жить в свободной стране.

В Болгарии 2 мая неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны. Целью вандалов стал памятник болгарским подпольщикам и советским подводникам — экипажу лодки Щ-211 — в районе Камчии.