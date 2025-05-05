СМИ предрекли поражение Украины при победе Симиона на выборах в Румынии
Возможная победа оппозиционного кандидата Джордже Симиона на выборах президента Румынии негативно повлияет на ситуацию на Украине, пишет 5 мая агентство Reuters.
«Политические обозреватели утверждают, что победа Симиона может изолировать Румынию, подорвать частные инвестиции и дестабилизировать восточный фланг НАТО, где Украина уже три года ведет военные действия», — говорится в материале.
Агентство обратило внимание, что аналитики подчеркивают: на такой исход событий указывает негативное отношение Симиона к военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), которую оказывает Евросоюз (ЕС), добавляет «Газета.Ru». Однако сам политик придерживается мнения, что при его победе страна, напротив, будет свободной и приобретет независимость.
«Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто всë еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну», — приводит слова 38-летнего Симиона агентство.
Политолог Евгений Михайлов 5 мая высказал убеждение «Известиям», что возможная победа Симиона на президентских выборах в Румынии увеличит популярность политиков-евроскептиков в ЕС, однако давление на них также усилится. Он отметил, что румынского кандидата могут поддержать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо.
В этот же день Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Румынии сообщила о лидерстве Симиона в первом туре президентских выборов после подсчета 100% голосов на избирательных участках в стране. Он посвятил победу в первом туре Кэлину Джорджеску, который выиграл выборы осенью, однако Конституционный суд Румынии отменил итоги голосования и назначил проведение повторных президентских выборов.