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Дымовую шашку бросили в премьер-министров Нидерландов и Польши

RMF 24: дымовую шашку бросили в премьер-министров Нидерландов и Польши
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Фото: TASS/EPA/VINCENT JANNINK
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В премьер-министров Нидерландов Дика Схофа и Польши Дональда Туска бросили дымовую шашку в Вагенингене во время мероприятия, посвященного годовщине освобождения Нидерландов от нацистов. Об этом 5 мая сообщил RMF 24.

«Во время церемонии дымовая шашка упала к ногам польского премьер-министра. Она была выброшена на сцену человеком из толпы собравшихся», — следует из публикации.

Шашку выбросили, после того как Схоф выступил на сцене с речью о свободе. Кроме того, как уточняет телерадиокорпорация NOS, некоторые из собравшихся в толпе держали в руках плакаты с критикой конфликта в секторе Газа.

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Ранее, 4 мая, на председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля напал мужчина. Злоумышленником оказался трижды судимый Сельчук Тенгиоглу. Уточнялось, что главная прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

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