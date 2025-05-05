Дымовую шашку бросили в премьер-министров Нидерландов и Польши

В премьер-министров Нидерландов Дика Схофа и Польши Дональда Туска бросили дымовую шашку в Вагенингене во время мероприятия, посвященного годовщине освобождения Нидерландов от нацистов. Об этом 5 мая сообщил RMF 24.

«Во время церемонии дымовая шашка упала к ногам польского премьер-министра. Она была выброшена на сцену человеком из толпы собравшихся», — следует из публикации.

Шашку выбросили, после того как Схоф выступил на сцене с речью о свободе. Кроме того, как уточняет телерадиокорпорация NOS, некоторые из собравшихся в толпе держали в руках плакаты с критикой конфликта в секторе Газа.

Ранее, 4 мая, на председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюра Озеля напал мужчина. Злоумышленником оказался трижды судимый Сельчук Тенгиоглу. Уточнялось, что главная прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.