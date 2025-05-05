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Chery начнет продажи в РФ длинного Tiggo 7L с полным приводом

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Фото: Chery
dzen
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Компания Chery планирует вывести на российский рынок полноприводную модификацию кроссовера Tiggo 7L. Начало продаж запланировано на осень текущего года, сообщает «Журнал Авто.ру» 5 мая. По его данным, появление новой трансмиссии не приведет к изменениям в силовом агрегате модели.

В середине апреля Chery начала продажи переднеприводного Tiggo 7L в России. Модель предлагается в трех комплектациях по цене от 2,78 млн до 3,1 млн рублей. Кузов Chery Tiggo 7L на 40 мм длиннее, чем у Tiggo 7 Pro Max. Длина автомобиля составляет 4553 мм, остальные габариты остались прежними, как и колесная база (2670 мм).

Силовая установка такая же, как у Tiggo 7 Pro Max. Новый Tiggo 7L представлен только в переднеприводном исполнении и с безальтернативным турбомотором 1,6 мощностью 150 л.с. (275 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом». Разгон до «сотни» занимает 9,7 секунды. Предполагается, что полноприводный Tiggo 7L станет динамичнее.

Хитстер: как изменился китайский бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max
«Известия» протестировали обновленный кроссовер

29 апреля Chery отчиталась о проведении необычного эксперимента. Для демонстрации жесткости конструкции кроссовера Tiggo 8 CSH компания устроила тест, соорудив «автомобильную башню». Кузов первого автомобиля выдержал нагрузку почти в 11,5 т.

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