В двух городах Сумской области объявили эвакуацию населения

В Сумской области Украины объявили срочную эвакуацию жителей городов Белополье и Ворожба. Об этом 5 мая сообщил глава региональной районной государственной администрации Михаил Мельник.

«Прошу жителей города Белополье и города Ворожба срочно эвакуироваться в безопасное место», — написал он в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, эвакуационные автобусы едут каждое утро в 8:00 по местному времени.

29 апреля стало известно, что в четырех населенных пунктах на востоке Днепропетровской области Украины объявлена принудительная эвакуация. Отмечалось, что людям необходимо было взять с собой документы, деньги, лекарства, еду и воду на несколько дней, а также теплую одежду и обувь.