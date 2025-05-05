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Премьер-министр Румынии заявил о готовности покинуть свой пост

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Фото: AP Photo/Andreea Alexandru
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Марчела Чолаку заявил, что готов покинуть пост премьер-министра Румынии в случае выхода Социал-демократической партии (СДП) из правящей коалиции. Об этом 5 мая сообщил портал G4Media.

«Если мои коллеги проголосуют за выход из коалиции, то естественно, что я, премьер-министр коалиции, сегодня подам прошение об отставке исполняющему обязанности президента Румынии», — приводятся его слова в публикации.

Уточняется, что такое заявление Чолаку сделал, после того как кандидат в президенты от коалиции, Крин Антонеску, не прошел во второй тур голосования.

«Увидев результаты голосования в Румынии и тот факт, что эта коалиция не достигла своих целей и, следовательно, не имеет никакого доверия после голосования в Румынии, я предложу своим коллегам, чтобы СДП вышла из этой коалиции», — добавил он.

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Ранее в этот день Антонеску признал свое поражение в первом туре. Он также призвал соотечественников проголосовать во втором туре, который состоится 18 мая, но не сказал, кому из соперников отдает свое предпочтение.

4 мая стало известно, что кандидат и глава оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион в первом туре президентских выборов в Румынии с 42,28% голосов лидирует. По данным ЦИК, второе место занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску с 22,53% голосов. За ним — мэр Бухареста Никушор Дан с 15,75%, четверку лидеров замыкает экс-премьер Виктор Понта с 14,75% голосов.

5 мая Симион сообщил, что допускает назначение премьер-министром бывшего кандидата в президенты страны Кэлина Джорджеску.

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