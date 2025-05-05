Венгрия и Швейцария выступили за успех мирных переговоров на Украине

Венгрия и Швейцария выступают за достижение мирных переговоров по конфликту на Украине при участии США и России. Об этом 5 мая сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Берне со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Нам обоим ясно, что на поле боя не может быть найдено никакое решение [украинского кризиса]. Только переговоры могут положить конец конфликту, и только такие переговоры могут иметь смысл, на которых будут представлены все противоборствующие стороны», — процитировало агентство MTI слова венгерского министра.

Будапешт и Берн считают, что достигнуть мирного урегулирования конфликта на Украине можно только в рамках дипломатического пути. Сийярто также отметил, что Венгрия и Швейцария выступают против политизации международных организаций, так как этот процесс сделает достижение мирного урегулирования невозможным.

Ранее в этот же день постпред Украины при ООН Андрей Мельник в интервью агентству «РБК-Украина» заявил об утомлении от украинского конфликта. По его словам, от него устали не только партнеры государства, но и весь мир.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля напомнил, что заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту без предварительных условий, всё еще актуально. Однако от Киева по этому поводу не поступало никакой информации.