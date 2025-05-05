Умер народный артист РФ Николай Горохов

На 75-м году жизни умер народный артист РФ, режиссер и актер Николай Горохов. Об этом 5 мая сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Невозможно поверить в эту внезапную потерю. Во владимирском драмтеатре он служил с 1978 года, и очень печально, что обновленная сцена откроется без него», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Горохов родился 17 декабря 1950 года в городе Курске. Окончил Школу-студию МХАТ, во Владимирском театре драмы работал с 1978 года.

Артист с первых лет работы в театре занимался педагогической деятельностью во Владимирском областном колледже культуры и искусства. Там же он создал свой актерский курс.

За вклад в творческую деятельность Горохов был награжден в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, премией правительства РФ имени Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства России» и медалью «За трудовую доблесть».