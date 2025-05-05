Два самолета Ил-76 привлекли к тушению пожара в Забайкальском крае
Два самолета Ил-76 тушат пожары в окрестностях села Укурик Забайкальского края. Об этом 5 мая сообщило МЧС РФ.
«За двое суток авиация поднималась в воздух 10 раз и сбросила 420 т воды», — указано в Telegram-канале ведомства.
В МЧС отметили, что в настоящее время в Забайкалье огнем затронуто более 314,3 тыс. га. Из 29 пожаров 12 уже локализованы на площади 236,7 тыс. га.
Следователи в Забайкалье 28 апреля возбудили три уголовных дела о халатности, повлекшей за собой развитие лесных пожаров. Позднее правоохранительные органы задержали подозреваемого в поджоге, после которого сгорело 100 га леса в Забайкальском крае.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 7 апреля объявил режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. По его словам, почти все возгорания в лесных массивах с начала года произошли по вине человека.