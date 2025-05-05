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В мечеть Аль-Акса в Иерусалиме ворвались около 500 израильских поселенцев

WAFA: в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме ворвались около 500 израильских поселенцев
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Фото: AP/Mahmoud Illean
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Примерно 500 израильских поселенцев ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, которая считается одной из главных святынь ислама. Об этом 5 мая проинформировало палестинское агентство WAFA.

«В понедельник колонисты штурмовали комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Иерусалиме под защитой израильской оккупационной полиции», — говорится в публикации.

По информации агентства, граждане Израиля прошлись по мечети и выполнили религиозные ритуалы.

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Ранее, 17 апреля, лидер радикального палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя сообщил о готовности к немедленным переговорам с израильской стороной о прекращении огня и освобождении заложников и палестинских заключенных. При этом он назвал невыполнимыми требования Тель-Авива о разоружении радикалов.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 апреля заявил, что его страна не прекратит войну в секторе Газа до тех пор, пока не уничтожит ХАМАС и не вернет всех заложников. Он считает, что радикальное движение требует прекращения войны, сохранения своей власти и восстановления Газы с привлечением капитала, который позволит в дальнейшем перевооружиться и подготовить новые атаки на израильтян.

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