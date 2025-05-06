Эксперт объяснил опасность нелегальных такси

Переходе таксистов в «серую» зону представляет собой серьезную угрозу как для пассажиров, так и для самих водителей. Член генерального совета и руководитель подкомитета по развитию такси общественной организации «Деловая Россия», председатель консультационного совета «Такси 369» Алексей Быков рассказал «Известиям» 6 мая о минусах нелегальной перевозки.

«В России за последние годы была проделана колоссальная работа по обелению отрасли такси. Огромная заслуга современных агрегаторов и закона о самозанятых в том, что люди стали работать легально. У нас только самозанятыми в стране зарегистрирован миллион таксистов! Для регионов это налоговые отчисления, для пассажиров — гарантия безопасности, поскольку и машину, и водителя всегда можно отследить», — отметил он.

В то же время, по его словам, уход некоторых водителей в «серую» зону может привести к ухудшению безопасности и уменьшению уровня уплаты налогов.

Быков добавил: когда пассажир садится в автомобиль, предоставленный водителем, работающим в неформальной сфере, у него возникает множество вопросов. Он не знает, кто именно его везет, на каком автомобиле едет и прошел ли этот водитель какие-либо проверки на безопасность. Это создает значительную неопределенность и риск для клиентов.

«Представьте ситуацию: вы садитесь в автомобиль, и у вас нет никакой информации о водителе. Мы не знаем о его прошлом, о том, какие проблемы он мог иметь ранее. Если у него есть негативный опыт, это может обернуться для нас неприятностями. Например, водитель мог столкнуться с серьезными проблемами в своей жизни, и мы не можем предсказать, как это может отразиться на нашей безопасности. Важно понимать, что отсутствие проверок и лицензий у таких водителей делает нас уязвимыми», — объяснил эксперт.

По его мнению, с точки зрения самих водителей, ситуация также крайне неблагоприятная. Они не могут быт уверены, кто сядет к ним в машину. Это создает риск как для их личной безопасности, так и для правовых последствий.

«Каждый раз, когда они берут пассажира, они берут на себя определенные риски. Если что-то пойдет не так, они могут столкнуться с правовыми проблемами. Наименьшее, что может произойти, это то, что их остановит полиция и им придется объяснять, почему они осуществляют перевозку без необходимых разрешений. В худшем случае водитель может оказаться в ситуации, когда его обвинят в перевозке запрещенных веществ или в других правонарушениях, что может привести к серьезным последствиям, вплоть до тюремного заключения», — сказал Быков.

Он подчеркнул, что переход водителей в «серую» зону — это не просто вопрос удобства или экономии, это серьезная проблема, которая затрагивает безопасность всех участников процесса.

«Пассажиры рискуют своим здоровьем и жизнью, а водители ставят под угрозу свою свободу и репутацию. Важно понимать, что легальные и проверенные услуги такси обеспечивают не только комфорт, но и безопасность, что является приоритетом для всех», — заключил эксперт.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что стоимость поездок на такси в России за пять лет увеличилась в 2,5 раза. Только за последний год рост составил 22%. Средний чек по всем регионам в I квартале 2025-го вырос до 460 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных аналитиков МТС Банка.