Эксперт дала советы при выборе загородного дома на лето

При аренде загородного дома на летний сезон важно учитывать не только стоимость, но и комфорт, безопасность и инфраструктуру. Об этом рассказала «Известиям» 8 мая директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«В первую очередь нужно оценить транспортную доступность и определиться с минимальным набором удобств, ведь от этого зависит цена аренды», — отметила специалист.

По ее словам, оптимальный вариант — дома в развитых коттеджных поселках рядом с водоемами. Такие варианты дороже, но комфорт и близость инфраструктуры часто оправдывают затраты.

Также важно уточнить, проводилась ли обработка участка от клещей и есть ли страховка на случай непредвиденных ситуаций. Все договоренности с арендодателем лучше зафиксировать в договоре, особенно ответственность при форс-мажоре.

По мнению специалиста, перед подписанием документов стоит проверить наличие устойчивой сотовой связи и интернета и возможные перебои с электричеством.

«После майских праздников, когда спрос снижается, можно активнее торговаться, особенно при аренде на весь сезон. Главное — никогда не снимать дом дистанционно, всегда осматривать его лично», — подытожила Павлинова.

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.