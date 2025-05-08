Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel сообщил о планах пяти депутатов Европарламента посетить парад Победы в РФ
Мир
В Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии
Мир
Захарова назвала заявление главы МИД Чехии о памятнике Коневу примером раболепия
Мир
В Нью-Дели состоялось шествие «Бессмертного полка»
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до +11 градусов в Москве 8 мая
Мир
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Генпрокурор РФ возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье
Мир
Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ
Мир
В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Мир
Путин заявил о развитии отношений России и Китая во благо народов двух стран
Армия
Российские военные отреставрировали мемориал павшим в ВОВ солдатам в ДНР
Мир
В США рассекретили еще 60 тыс. страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди

Эксперт дала советы при выборе загородного дома на лето

Эксперт Павлинова: при аренде загородного дома важно осмотреть его лично
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

При аренде загородного дома на летний сезон важно учитывать не только стоимость, но и комфорт, безопасность и инфраструктуру. Об этом рассказала «Известиям» 8 мая директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«В первую очередь нужно оценить транспортную доступность и определиться с минимальным набором удобств, ведь от этого зависит цена аренды», — отметила специалист.

По ее словам, оптимальный вариант — дома в развитых коттеджных поселках рядом с водоемами. Такие варианты дороже, но комфорт и близость инфраструктуры часто оправдывают затраты.

Также важно уточнить, проводилась ли обработка участка от клещей и есть ли страховка на случай непредвиденных ситуаций. Все договоренности с арендодателем лучше зафиксировать в договоре, особенно ответственность при форс-мажоре.

По мнению специалиста, перед подписанием документов стоит проверить наличие устойчивой сотовой связи и интернета и возможные перебои с электричеством.

«После майских праздников, когда спрос снижается, можно активнее торговаться, особенно при аренде на весь сезон. Главное — никогда не снимать дом дистанционно, всегда осматривать его лично», — подытожила Павлинова.

Остров-сокровище: самые дорогие особняки в Москве выставили на продажу
Три дома в Серебряном Бору оценили в 9 млрд рублей — «Известия» выяснили, кому они принадлежат

Ранее, 15 апреля, «Известия» ознакомились с результатами исследования сервиса «Работа.ру», компаний «СберАвто» и «Ситидрайв» и выяснили, что планируют делать россияне в майские праздники. Оказалось, что среди опрошенных россиян 21% респондентов планирует в майские праздники отдыхать на даче, а 18% собираются жарить шашлыки. При этом 16% поедут в гости к родителям или другим родственникам, 11% опрошенных отправятся отдыхать в другой город. Для 15% респондентов майские праздники — это время работы на огороде, подготовки к летнему сезону.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025