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Политолог указал на требование в ЕС военной дисциплины стран против России

Политолог Трухачев: ЕС требует от своих стран военной дисциплины в отношении РФ
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Фото: Global Look Press/Sergey Petrov
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Евросоюз (ЕС) требует от стран объединения военной дисциплины против России из-за преобладающей в объединении логики военного времени. Об этом 5 мая заявил в беседе с «Известиями» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич неоднократно высказывались о твердом намерении посетить Москву для участия в параде Победы, несмотря на многочисленные угрозы со стороны Брюсселя.

«Словакия — член Евросоюза и НАТО, от нее требуют военную дисциплину против России, раз РФ объявлена главным врагом. Сейчас логика военного времени преобладает, а Фицо ее нарушает. И уже этим он, естественно, не нравится [ЕС]. Что касается Вучича, Сербия кандидат в Евросоюз, а от кандидатов сейчас требуют тоже безоговорочной военной дисциплины по отношению к России», — сказал политолог.

Трухачев добавил, что Сербию в ЕС считают «троянским конем России». Отношение к РФ в Словакии не такое братское, но всё же неплохое, напомнил он.

Эксперт усомнился в том, что твердая позиция Фицо и Вучича может сильно повлиять на политику европейских стран в отношении РФ.

С Сербией вопрос не стоял изначально — между Россией и Сербией особые отношения существуют. Между Россией и Словакией таких особых отношений нет, но если уж кого из Евросоюза и ждали, то это прежде всего Фицо. Понятно было, что [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан не приедет, потому что Венгрия на другой стороне воевала», — заключил он.

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Кая Каллас пригрозила «последствиями» европейским политикам и дипломатам

В декабре 2024 года Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо поехать 9 мая 2025 года на парад Победы в российскую столицу.

14 апреля 2025 года верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пригрозила последствиями европейским лидерам, собирающимся посетить Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее предостережения евроцентризмом.

Фицо 16 апреля заявил, что приедет в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, несмотря на запреты Каллас. Он сообщил о планах возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и принять участие в шествии акции «Бессмертный полк» в ходе своего визита в РФ.

Позже, 1 мая, Вучич заявил, что намерен посетить Москву 9 мая, несмотря на давление со стороны Брюсселя. Угрозы со стороны Евросоюза официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала евроцентризмом.

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