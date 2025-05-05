Минобороны показало кадры уничтожения блиндажа ВСУ
Минобороны России опубликовало в понедельник, 5 мая, кадры уничтожения блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) группировкой войск «Запад» с применением высокоточного боеприпаса.
В ведомстве рассказали, что военнослужащие разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили замаскированный блиндаж ВСУ на краснолиманском направлении.
Уточняется, что цель была ликвидирована с помощью расчета САУ «Мста-С».
Минобороны России 4 мая опубликовало видео с кадрами уничтожения нескольких квадроциклов ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Север» в Сумской области. Сообщалось, что на этой технике ездили военнослужащие штурмовых групп ВСУ.