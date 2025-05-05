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Премьер Чехии заявил о поставленных на Украину 500 тыс. единиц снарядов

Премьер Чехии Фиала: в 2025 году Украине поставлено 500 тыс. единиц снарядов
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Власти Чехии передали Киеву 500 тыс. единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках усилий по военному снабжению Украины. Об этом 5 мая заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Полмиллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов было поставлено на Украину. Полмиллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов — это цифра на сегодняшний день, и мы рассчитываем выполнить цель, которую мы поставили на этот год в отношении количества крупнокалиберных боеприпасов, [поставленных Украине]», — сказал Фиала во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что Чехия способствовала поставке более 2 тыс. единиц тяжелой техники на Украину.

«Чешская инициатива по боеприпасам, которая играет важную роль в обороне Украины, также успешно развивается. Мы успешно выполняем намеченные планы и будем продолжать в том же духе», — заявил Фиала.

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16 апреля представитель правительства Чехии по восстановлению Украины Томаш Копечный заявил, что на реализацию предложения Чехии по покупке снарядов для ВСУ понадобится больше средств, чем планировалось. Он не смог назвать точную сумму, необходимую для реализации плана Чехии, однако она, по его мнению, примерно около $3 млрд.

До этого, в конце марта, глава польского МИДа Радослав Сикорский заявил, что вклад страны в инициативу Чехии по закупкам боеприпасов для Украины будет удвоен. При этом он не уточнил, о какой конкретно сумме идет речь.

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