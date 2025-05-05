Депутат Госдумы Павел Качкаев умер на 74-м году жизни
Депутат Госдумы от Башкирии, первый заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни. Об этом 5 мая сообщил депутат регионального госсобрания Рустем Ахмадинуров.
«Ужасная новость. Скончался депутат Госдумы России Павел Рюрикович Качкаев. Это был лучший, по моему мнению, мэр Уфы за всю историю и один из самых человечных современных политиков», — написал Ахмадинуров в своем Telegram-канале.
Качкаев окончил Уфимский авиационный институт в 1973 году и начал карьеру инженером на Уфимском приборостроительном заводе. С 1994 года занимал различные должности в администрации Уфы, включая пост главы администрации города с 2003 по 2011 год.
В 2011 году Качкаев был избран депутатом Государственной думы от Республики Башкортостан и с тех пор переизбирался в 2016 и 2021 годах. Он активно участвовал в законотворческой деятельности, особенно в сфере жилищной политики и ЖКХ, являясь автором и соавтором многочисленных законопроектов.
За свою работу Качкаев удостоен множества наград, включая орден Дружбы, орден Почета и почетные грамоты от различных государственных органов. Он также являлся координатором федерального партийного проекта «Городская среда» и членом наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.