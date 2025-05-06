Эксперты сообщили о росте спроса на роботизацию в компаниях

В 2024 году 4,6% компаний инвестировали в глубокую роботизацию и автоматизацию, однако в 2025 году этот показатель может вырасти почти вдвое — до 8,4%. Такие данные приводятся исследовании ReIndustry, проведенное консалтинговой компанией «КСЛ». С данными ознакомились «Известия» 6 мая.

Раньше компании делали ставку на экстенсивное развитие, например строительство новых складов, теперь предпочитают интенсивный подход — внедрение технологий, которые позволяют быстро наращивать мощности.

Рост интереса к автоматизации связан и с дефицитом кадров: 15,2% компаний назвали нехватку линейного персонала главным препятствием для развития. При этом только 36% организаций планируют увеличивать штат в 2025 году, а 25% готовятся к сокращениям.

«Впервые мы видим, что бизнес намерен наращивать товаропоток, но не за счет найма, а за счет оптимизации и технологий», — подчеркивают эксперты.

Однако у роботизации есть и барьеры. 25% компаний останавливают высокие инвестиции, 15% — неготовность бизнес-процессов, а 13% — длительный срок окупаемости. Аналогичные сложности мешают и цифровизации, которую поддерживают 23–24% предприятий.

Крупные компании реже сталкиваются с техническими ограничениями, а для малого и среднего бизнеса основным препятствием остаются финансовые затраты.

«Компании фокусируются на технологиях, способных обеспечить гибкую настройку процессов — будь то ассортимент, срочность заказов, объемы производства или параметры логистики. В приоритете — цифровые решения, охватывающие весь цикл: от планирования до исполнения», — подытожил д.т.н., исполнительный директор КСЛ и президент оргкомитета ReIndustry Expo Василий Демин.

Ранее, 4 мая, директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова в беседе с «Известиями» дала советы по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей. По ее словам, в условиях, когда ИИ берет на себя шаблонные операции, особенно ценятся креативность, эмоциональный интеллект и способность к нестандартному мышлению.