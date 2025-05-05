Президент Кубы заявил о возможности открытия прямого авиасообщения с Петербургом

Рассматривается возможность установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной. Об этом 5 мая сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе встречи с губернатором города Александром Бегловым.

«На прошлой неделе прошла международная туристическая выставка на Кубе. Мы прорабатываем обмены в туристической сфере, чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали к нам. Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной», — приводит слова президента Кубы «РИА Новости».

Кроме того, Петербург и Куба продолжают развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах, сказано в сообщении, опубликованном на сайте администрации города. Уточняется, что правительство города работает над механизмами для приема кубинских студентов в учреждения среднего профессионального образования. В планах также принимать студентов и в российские вузы в рамках правительственной квоты для иностранных граждан.

Ранее, 4 мая, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга заявили о прибытии главы Кубы в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по приглашению российского президента Владимира Путина. Сообщалось, что в честь визита были исполнены гимны РФ и Кубы.