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Заморозки ожидаются в Подмосковье со вторника на среду

МЧС: заморозки до –5 градусов ожидаются в Подмосковье со вторника на среду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области ожидаются заморозки до –5 градусов ночью и утром с 6 по 7 мая. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью сообщила в понедельник, 5 мая.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 6 по 7 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки от –5 до 0 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителям рекомендовано снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, пешеходам — быть внимательными на дорогах.

При этом гражданам с хроническими заболеваниями посоветовали воздержаться от выхода на улицу, сообщает 360.ru.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День Победы в Москве прогнозируются заморозки и кратковременные осадки, в том числе мокрый снег. Температура днем будет не выше +10 градусов, что соответствует климатической норме апреля, пишет РИАМО.

Накануне замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что 8 мая прогнозируется облачность и небольшой дождь, а температурный фон будет держаться в пределах +8...+13 градусов, передает RT.

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Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на этой неделе в Москве солнечно будет 6 мая, при этом ветер немного стихнет в этот день.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 26 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения на фоне непогоды. Он отметил, что были зафиксированы аномальные для начала мая мокрый снег и ветер. На проводах образовалась наледь, из-за непогоды упало большое количество деревьев, передает НСН.

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