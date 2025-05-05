Заморозки ожидаются в Подмосковье со вторника на среду
В Московской области ожидаются заморозки до –5 градусов ночью и утром с 6 по 7 мая. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью сообщила в понедельник, 5 мая.
«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в период с 6 по 7 мая в ночные и утренние часы на территории Московской области ожидаются заморозки от –5 до 0 градусов», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Водителям рекомендовано снизить скорость, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию, пешеходам — быть внимательными на дорогах.
При этом гражданам с хроническими заболеваниями посоветовали воздержаться от выхода на улицу, сообщает 360.ru.
В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в День Победы в Москве прогнозируются заморозки и кратковременные осадки, в том числе мокрый снег. Температура днем будет не выше +10 градусов, что соответствует климатической норме апреля, пишет РИАМО.
Накануне замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что 8 мая прогнозируется облачность и небольшой дождь, а температурный фон будет держаться в пределах +8...+13 градусов, передает RT.
Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на этой неделе в Москве солнечно будет 6 мая, при этом ветер немного стихнет в этот день.
2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 26 тыс. человек в регионе остались без электроснабжения на фоне непогоды. Он отметил, что были зафиксированы аномальные для начала мая мокрый снег и ветер. На проводах образовалась наледь, из-за непогоды упало большое количество деревьев, передает НСН.