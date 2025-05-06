В МТС рассказали о работе базовых станций в Антарктиде
Самая популярная среди абонентов иностранных операторов связи российская базовая станция находится в Антарктиде на полярной станции Беллинсгаузен, выяснила МТС, проанализировав роуминговые услуги в своей мобильной сети на трех российских полярных станциях за 2024 год.
Так, в прошлом году на станции Беллинсгаузен в сети компании было зарегистрировано 7556 абонентов от 171 оператора из 79 стран. При этом в «летний» сезон (длится в Антарктиде с ноября по март) количество гостей увеличивалось более чем сотни раз. Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай), T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины). Основными востребованными сервисами иностранных абонентов были SMS и передача данных.
На станции Прогресс в 2024 году к МТС подключалось 689 абонентов от 39 операторов из 26 стран. «На эту локацию влияет близость китайской антарктической станции Чжуншань», — пояснили в компании, отметив, что из-за такого соседства наибольшие объемы потребленных услуг и число абонентов приходятся на китайских операторов China Mobile и China Unicom.
Кроме того, в прошлом году в сети МТС на станции Новолазаревская было зарегистрировано 287 абонентов 50 операторов из 29 стран. Сеть МТС была востребована в основном у абонентов из Индии, которые активно пользовались голосовыми услугами.
МТС — единственная российская телеком-компания, развернувшая сеть мобильной связи в Антарктиде. МТС обеспечивает услугами связи и передачи данных пять круглогодичных полярных станций: Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный и Восток.