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В МТС рассказали о работе базовых станций в Антарктиде
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В МТС рассказали о работе базовых станций в Антарктиде

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Фото: пресс-служба МТС
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Самая популярная среди абонентов иностранных операторов связи российская базовая станция находится в Антарктиде на полярной станции Беллинсгаузен, выяснила МТС, проанализировав роуминговые услуги в своей мобильной сети на трех российских полярных станциях за 2024 год.

Так, в прошлом году на станции Беллинсгаузен в сети компании было зарегистрировано 7556 абонентов от 171 оператора из 79 стран. При этом в «летний» сезон (длится в Антарктиде с ноября по март) количество гостей увеличивалось более чем сотни раз. Лидерами по числу абонентов и объему потребленных услуг были операторы China Mobile (Китай), T-Mobile USA Inc. (США), Smart Philippines (Филиппины). Основными востребованными сервисами иностранных абонентов были SMS и передача данных.

На станции Прогресс в 2024 году к МТС подключалось 689 абонентов от 39 операторов из 26 стран. «На эту локацию влияет близость китайской антарктической станции Чжуншань», — пояснили в компании, отметив, что из-за такого соседства наибольшие объемы потребленных услуг и число абонентов приходятся на китайских операторов China Mobile и China Unicom.

Кроме того, в прошлом году в сети МТС на станции Новолазаревская было зарегистрировано 287 абонентов 50 операторов из 29 стран. Сеть МТС была востребована в основном у абонентов из Индии, которые активно пользовались голосовыми услугами.

МТС — единственная российская телеком-компания, развернувшая сеть мобильной связи в Антарктиде. МТС обеспечивает услугами связи и передачи данных пять круглогодичных полярных станций: Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен, Мирный и Восток.

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