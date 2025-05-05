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Эксперт оценил продолжительность войны между Индией и Пакистаном

Военный эксперт Никулин: у Пакистана нет снарядов для долгой войны
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Фото: REUTERS/Pawan Kumar
dzen
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Индия может одержать быструю победу в случае войны с Пакистаном из-за нехватки снарядов у этой страны. Такое мнение экс-член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин высказал в понедельник, 5 мая.

«Если война будет без применения ядерного оружия, то я думаю, что Индия одержит победу. Потому что после того, как Пакистан поставлял снаряды Украине, у него их осталось на четыре дня боев максимум», — сказал Никулин в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, Пакистан зря провоцирует Индию из-за десятикратного перевеса по населению. Если дело дойдет до применения ядерного оружия, то может погибнуть как минимум 200 млн человек, так как Индия и Пакистан густонаселенные страны.

При этом он допустил, что Пакистан могут поддержать Китай и Иран, а Индию — США и Великобритания.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия следит за конфликтом между Индией и Пакистаном с большой тревогой, пишет Life.Ru.

Он добавил, что Россия дорожит отношениями с обеими странами. По его словам, РФ надеется, что стороны смогут договориться друг с другом и снизить градус напряжения на границе, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства, пишет «Москва 24».

4 мая глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном, передает ИА Регнум.

2 мая Лавров совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром также обсудил обострение индийско-пакистанских отношений, передает RT.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгама на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

3 мая Индия обвинила Пакистан в нарушении прекращения огня на линии контроля на индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает 360.ru.

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