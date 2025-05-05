В Иране пригрозили ударами по другим странам при атаках США с их территории
Тегеран будет считать своей законной целью территории тех стран, которые будут использоваться третьими странами для нападений на Иран, что предусмотрено по закону в международном праве. Об этом 5 мая заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.
Так дипломат пояснил заявление минобороны Ирана о готовности нанести удар по американским базам в других странах в случае атаки со стороны США или Израиля.
«Если территория какой-либо страны будет использована для совершения атак на Иран <...> эта точка в соответствии с международным правом будет рассматриваться в качестве законной цели», — заявил Багаи на еженедельной пресс-конференции.
Он добавил, что любую агрессию со стороны другой страны военные Ирана встретят во всеоружии.
«На любую агрессию и любой авантюризм наши вооруженные силы обязательно ответят всей своей мощью и с полной бдительностью самым жестким образом», — приводит его слова агентство IRNA.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 1 мая заявил, что страна стремится урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы с США путем переговоров. Так министр прокомментировал решение о переносе очередного раунда переговоров между США и Ираном.
28 апреля Аракчи отметил, что любая попытка Израиля атаковать иранские объекты получит незамедлительный ответ от Исламской Республики. Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который пытается диктовать президенту США Дональду Трампу, какие шаги предпринимать в ходе дипломатических переговоров с Ираном.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 20 апреля заявил, что страна никогда не планировала нападений на ядерные объекты Ирана. Он объяснил, что Иерусалим не хочет допускать, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие. При этом газета The New York Times 16 апреля со ссылкой на источники в Белом доме сообщала, что Израиль планировал атаку по ядерной инфраструктуре Ирана на май текущего года. Однако Трамп отклонил эту инициативу в пользу переговоров с Тегераном.