Эксперты назвали отрасли с самым бурным приростом оборота в 2025 году
Среди лидирующих отраслей по приросту медианного оборота в I квартале 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го оказались выращивание рассады (+45,4%), производство абразивных и неметаллических изделий (+13,5%), проводная связь (+8,1%). Об этом говорится в результатах исследования аналитиков банка «Точка», с которыми ознакомились «Известия» 5 мая.
Эксперты связали значительный рост оборотов отрасли выращивания рассады с сочетанием рыночного спроса и государственной поддержки.
«Спрос на отечественный посадочный материал существенно увеличился после того, как были продлены ограничения на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран (до конца 2025 года). Это стимулировало развитие локального семеноводства, в том числе картофеля, зерновых и подсолнечника, а значит, и спрос на рассаду», — уточнили они.
Вместе с тем дополнительно вырос интерес населения к садоводству и фермерству — особенно в малых городах и на личных участках.
Кроме того, аналитики, проанализировав, как меняется структура малого и среднего бизнеса в России, отметили рост числа компаний в регионах. К концу марта 2025-го в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП числилось 4 624 765 индивидуальных предпринимателей и 3 214 307 юридических лиц — на несколько десятков тысяч больше, чем годом ранее. В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зарегистрировано 6 665 321 предприятие, из которых почти 6,42 млн — микробизнес, 225,7 тыс. — малый бизнес и 20,9 тыс. — средний.
Ранее, 28 апреля, министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения. При этом примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства.