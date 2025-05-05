Эксперт назвала причины падения индекса Мосбиржи

Падение индекса Мосбиржи связано с отсутствием позитивных сигналов для роста, а также усилением геополитической напряженности и санкционного давления, рассказала «Известиям» 5 мая ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«Ожидаемого налаживания отношений с США пока нет, более того, ситуация ухудшается — Дональд Трамп не исключает новых санкций, а Европа готовит очередной ограничительный пакет. Дополнительным фактором давления стало снижение нефтяных цен из-за планов ОПЕК+ наращивать добычу», — сказала она.

По словам эксперта, основными драйверами негатива остаются геополитика и санкции.

«Скорее всего, давление будет усиливаться за счет расширения ограничений против российских компаний и физических лиц», — отметила она.

По мнению специалиста, рост возможен только при появлении конкретных позитивных факторов — договоренностей с США, смягчения риторики Центробанка или сигналов о развороте денежно-кредитной политики.

Ранее, 3 апреля, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк рассказала «Известиям» об актуальных финансовых инструментах. По ее словам, вложения в валютные инструменты, такие как наличная валюта и валютные депозиты, остаются актуальными.