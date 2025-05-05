В Донецке почтили память погибших журналистов

В Донецке почтили память погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов журналистов. Кадры мероприятия 5 мая приводят «Известия».

«Монумент [к которому возлагали цветы] посвящен журналистам Великой Отечественной войны (ВОВ), не вернувшимся в редакции. Мы постарались в книге «Солдаты слова» с Виктором Федоровичем Вовенко, который редактировал эту книгу, в третьем издании отразить более полно в очерках и вспомнить максимально тех людей, чьи фамилии отражены на монументе «В редакции не вернулись», — рассказал председатель Союза журналистов России в ДНР Виктор Петренко.

Петренко отметил, что только с начала 2025 года в конфликте на Украине погибли пять журналистов.

Кроме того, по его словам, 9 мая в Москве будет открыта часовня, в которой будут выгравированы имена и фамилии погибших журналистов в вооруженных конфликтах, начиная с Югославии и Чечни.

Ранее, 28 апреля, на выставке материалов спецпроекта «Погибли за правду» в Анкаре был представлен портрет погибшего в зоне специальной военной операции (СВО) военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. Проект посвящен журналистам, которые погибли в зоне СВО, и направлен на сохранение памяти обо всех мужественных сотрудниках средств массовой информации, работавших на фронте. Кадры из выставочного зала 28 апреля публикуют «Известия».