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В Хабаровском крае арестовали похитившего 650 млн рублей на ГОЗ гендиректора

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Хабаровском крае арестовали гендиректора ООО «Креатив» Ивана Дмитриева по подозрению в хищении 650 млн рублей при реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ). Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) РФ.

Установлено, что в 2019 году фирма заключила контракты с госзаказчиком на осуществление строительства в Хабаровском крае. Общая сумма контрактов составила свыше 900 млн рублей, обязанности по контролю за исполнением были возложены на Дмитриева.

«В период 2019–2020 годов ООО «Креатив» строительные работы в полном объеме не выполнило, выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению», — говорится в Telegram-канале ГВСУ СК России.

Дмитриев подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), в его отношении возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, на его имущество наложили арест на сумму более 20 млн рублей.

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В СК РФ 28 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа в отношении экс-замначальника управления имущества специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина. Установлено, что в 2022 году был заключен контракт с ООО «Транслом» на оказание услуг по приемке вторичного сырья. В дальнейшем Васенин предоставил заведомо ложные документы о стоимости работ и совершил хищение бюджетных средств в размере свыше 240 млн рублей.

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