Автоэксперт объяснил способ компенсировать некачественное топливо

Нестабильное качество топлива на АЗС характерно для многих регионов РФ. Некачественное горючее может вызвать повышенные отложения, ускоренный износ деталей двигателя и другие проблемы, однако их можно компенсировать правильно подобранным моторным маслом. Об этом 5 мая рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев.

Как объяснил эксперт, при сгорании некачественного топлива образуется больше сажи, шлама и кислотных соединений, которые попадают в мотор и смешиваются с моторным маслом. В результате масло быстрее теряет свои свойства и может образовывать отложения, которые забивают каналы системы смазки. Также повышается нагрузка на антиокислительные и моюще-диспергирующие присадки.

«Высокая термостабильность и устойчивость к окислению важны для того, чтобы масло выдерживало повышенные температуры и не теряло свои свойства под воздействием оксидов и сажи. В условиях нерегулярного доступа к качественному топливу лучшим выбором является синтетическое масло. Оно стабильнее при высоких температурах, имеет лучшие моющие свойства и дольше сохраняет характеристики», — цитирует Бахарева «Российская газета».

Специалист посоветовал выбирать масло с щелочным числом (TBN) не ниже 10. Бензиновым двигателям рекомендуется масло со следующими спецификациями: ACEA A3/B4, API SN/SM или выше. Для дизельных моторов (без сажевого фильтра DPF) — ACEA E4/E7, API CL-4.

16 апреля автоэксперт Константин Ожогин предупредил, что минеральное моторное масло лишено важных параметров, которые необходимы для качественной и долговечной эксплуатации двигателя автомобиля. Некоторые автомобилисты заблуждаются, считая, что такое масло подходит для старых машин или тех, у которых заканчивается ресурс мотора.

11 апреля руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев рассказал, что из-за работы системы «старт – стоп» возникают дополнительные нагрузки на двигатель и моторное масло, что требует особого внимания со стороны автовладельца.